Факты ICTV – Выпуск 6:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в кипятке едва не утонула маршрутка, троллейбус и нижние этажи одного из крупнейших в Украине торговых центров Оушен Плаза; первое тело украинца со сбитого иранцами пассажирского самолета уже идентифицировали; враг выпустил 30 мин по опорным позициям Вооруженных сил Украины рядом с Орехово.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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