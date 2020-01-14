Факти ICTV – Випуск 6:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в окропі ледь не потонула маршрутка, тролейбус та нижні поверхи одного з найбільших в Україні торговельних центрів Оушен Плаза; перше тіло українця зі збитого іранцями пасажирського літака вже ідентифікували; ворог випустив 30 мін по опорних позиціях Збройних сил України поруч із Оріховим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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