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Факты ICTV – Выпуск 6:45 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики открывали огонь по нашим защитникам с артиллерийских систем; Гончарук отреагировал на возмущение депутатов Верховной Рады из-за высоких зарплат и премий министров; Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо провели третью за последние несколько дней телефонный разговор.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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