Факти ICTV – Випуск 6:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики відкривали вогонь по наших захисниках із артилерійських систем; Гончарук відреагував на обурення депутатів Верховної Ради щодо високих зарплат та премій міністрів; Володимир Зеленський та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо провели третю за останні кілька днів телефонну розмову.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.