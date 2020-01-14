Факты ICTV – Выпуск 7:15 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: одесская прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйства колледжа экономики; серьезных проблем с электроснабжением нанес шторм в Британии; старейшее собрание сочинений Шекспира продали на аукционе более чем за $3,5 млн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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