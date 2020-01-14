Факти ICTV – Випуск 7:15 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одеська прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості завідувачці господарства коледжу економіки; серйозних проблем із електропостачанням завдав шторм у Британії; найстаріше зібрання творів Шекспіра продали на аукціоні за понад $3,5 млн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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