Факты ICTV – Выпуск 7:15 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новое видео момента сбивания украинского самолета в Иране распространили в интернете СМИ; Россия могла нарушить международные санкции, продав Ирана ракетную систему, с которой сбили украинский самолет; в Черкассах зацвели подснежники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.