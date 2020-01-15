Факты ICTV – Выпуск 7:15 (15.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новое видео момента сбивания украинского самолета в Иране распространили в интернете СМИ; Россия могла нарушить международные санкции, продав Ирана ракетную систему, с которой сбили украинский самолет; в Черкассах зацвели подснежники.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2020-01-15
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