Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нове відео моменту збиття українського літака в Ірані поширили в інтернеті ЗМІ; Росія могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої збили український літак; у Черкасах зацвіли підсніжники.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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