Факты ICTV – Выпуск 7:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три недели на морозе среди дикой природы невольно прошел 30-летний американец Тайсон Стол; компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7; один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники Sony выходит на авторынок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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