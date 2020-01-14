Факти ICTV – Випуск 7:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: три тижні на морозі серед дикої природи мимоволі пройшов 30-річний американець Тайсон Стіл; компанія Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7; один із найбільших світових виробників побутової електроніки Sony виходить на авторинок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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