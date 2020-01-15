Факты ICTV – Выпуск 7:45 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе при переходе через контрольно-пропускные пункты за год умерли 27 человек; в американской школе снова стрельба; в Калифорнии сразу 5 начальных школ облили авиатопливом, самолет опорожнил баки над густонаселенным районом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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