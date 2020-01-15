Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі під час переходу через контрольно-пропускні пункти за рік померли 27 людей; в американській школі знову стрілянина; в Каліфорнії одразу 5 початкових шкіл облили авіапальним, літак спорожнив баки над густонаселеним районом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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