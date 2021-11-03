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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: свыше 23 тыс. инфицированных. Во Франковске заканчивается кислород; только 3% украинцев имеют медицинскую страховку. Для большинства это пока слишком дорого и непонятно. Что такое добровольное страхование и почему это выгодно; в Украине выращивают хурму. Насколько фрукт привередлив и чем полезен.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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