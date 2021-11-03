Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: свыше 23 тыс. инфицированных. Во Франковске заканчивается кислород; только 3% украинцев имеют медицинскую страховку. Для большинства это пока слишком дорого и непонятно. Что такое добровольное страхование и почему это выгодно; в Украине выращивают хурму. Насколько фрукт привередлив и чем полезен.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.