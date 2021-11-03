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Олена Баранова |

Факти ICTV — Випуск 8:45 (03.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 23 тис. інфікованих. У Франківську закінчується кисень; лише 3% українців мають медичну страховку. Для більшості це поки надто дорого і незрозуміло. Що таке добровільне страхування і чому це вигідно; в Україні вирощують хурму. Наскільки фрукт вибагливий та чим корисний.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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