Факты ICTV – Выпуск 8:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: прорыв теплосети в Киеве, затопило торговый центр, провалилась маршрутка, семь пострадавших в больнице; шесть вражеских атак, 33 мины на Луганском направлении; скандал на Волыни, люди обвиняют депутатов в непрозрачном разделении паев; в Харькове заработала услуга е-младенец.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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