Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прорив тепломережі в Києві, затопило торговельний центр, провалилася маршрутка, семеро постраждалих у лікарні; шість ворожих атак, 33 міни на Луганському напрямку; скандал на Волині, люди звинувачують депутатів у непрозорому розділенні паїв; у Харкові запрацювала послуга е-малятко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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