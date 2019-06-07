Итальянский сорт и дозированные химикаты: как в Украине выращивают клубнику

За последние годы объем экспорта украинской клубники вырос на 90%. А еще несколько лет назад производство земляники садовой в Украине считался нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других европейских стран. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке и даже пополнить иностранный.

Одно из крупнейших ягодных хозяйств на Житомирщине. С семи утра на поле кипит работа – продолжается первый сбор клубники. К отбору ягоды здесь свои требования, после сбора – обязательное взвешивание.

Под клубникой в ​​хозяйстве на Житомирщине 10 гектаров. С одной имеют до 18 тонн ягод.

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Химикаты, признается владелец – используют. Правда, дозировано.

Тарас выращиванием ягод занимается уже 7 лет. На 100 гектарах – малина, смородина, черешня, голубика и клубника. Уже три года продукцию мужчина экспортирует в Германию, Польшу и Францию.

Выйти на европейский рынок было не просто. А удержаться – еще сложнее. Потому что доверия к украинским производителям у иностранцев мало.

Саженцы клубники – итальянского сорта. Такая культура неприхотлива в уходе, устойчива к болезням и имеет хороший вкус. Сами же технологии ухода постоянно изучают агрономы.

Все финансовые расходы за свой счет. Государство сейчас компенсирует только половину стоимости саженцев.

К слову, ранняя клубника – цена, как выбрать и безопасная ли.

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