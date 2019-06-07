Італійський сорт і дозовані хімікати: як в Україні вирощують полуницю

За останні роки обсяг експорту української полуниці зріс на 90%. А ще кілька років тому виробництво суниці садової в Україні вважалося нерентабельним бізнесом, а вітчизняні ринки були заповнені ягодами з сусідньої Польщі та інших європейських країн. Досвід роботи українців, в основному на польських полях, дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити зростаючий попит на полуницю на внутрішньому ринку і навіть поповнити іноземний.

Одне з найбільших ягідних господарств на Житомирщині. Від сьомої ранку на полі кипить робота – триває перший збір полуниці. До відбору ягоди тут свої вимоги, після збору – обов’язкове зважування.

Під полуницею у господарстві на Житомирщині 10 гектарів. З одного мають до 18 тон ягід.

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Хімікати, зізнається власник – вносять. Щоправда, дозовано.

Тарас вирощуванням ягід займається вже майже 7 років. На 100 гектарах – малина, порічка, черешня, лохина та полуниця. Вже три роки продукцію чоловік експортує до Німеччини, Польщі та Франції.

Вийти на європейський ринок було не просто. А втриматися – ще складніше. Бо довіри до українських виробників в іноземців мало.

Саджанці полуниці – італійського сорту. Така культура невибаглива у догляді, стійка до хвороб та має добрий смак. Самі ж технології догляду постійно вивчають агрономи.

Всі фінансові витрати за власний рахунок. Держава нині компенсує лише половину від вартості саджанців.

До слова, рання полуниця – ціна, як обрати та чи безпечна.

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