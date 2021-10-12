Капитальный ремонт хирургического корпуса Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины

Современно, энергоэффективно, продумана каждая деталь, а самое главное, теперь пациенты находятся в комфортных условиях.

Именно так характеризует изменения в Центре инновационных медицинских технологий НАН Украины медицинский персонал. Капитальная реконструкция в ряде отделений стала возможна благодаря сотрудничеству государства и бизнеса: строительной компании КБР.

Как отмечают в компании, ремонт в патологоанатомическом отделении сделан в соответствии с процедурами и нормативов МЗ. Ведь это самый сложный объект в здании, который требует специального ремонта и оснащения. Металлические стены, холодильники, вытяжки и соответствующая система кондиционирования. Поэтому такое патологоанатомическое отделение будет первым в Украине, отмечают медики.

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