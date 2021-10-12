Капітальний ремонт хірургічного корпусу Центру інноваційних медичних технологій НАН України

Сучасно, енергоефективно, продумана кожна деталь, а найголовніше, тепер пацієнти перебувають в комфортних умовах.

Саме так характеризує зміни в Центрі інноваційних медичних технологій НАН України медичний персонал. Капітальна реконструкція у ряді відділень стала можлива завдяки співпраці держави та бізнесу: будівельній компанії КБР.

Як зазначають у компанії, ремонт у патологоанатомічному відділенні зроблено згідно процедур та нормативів МОЗ. Адже це надскладний об’єкт у будівлі, який потребує спеціального ремонту та оснащення. Металеві стіни, холодильники, витяжки та відповідна система кондиціонування. Тож таке патологоанатомічне відділення буде першим в Україні, зазначають медики.

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