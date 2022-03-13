Буква Z как новая свастика: Путин почти полностью сплагиатил Гитлера

Новый нацистский режим Владимира Путина продолжает набирать обороты. Историки проводят достаточно четкие аналогии между политикой Третьего райха и агрессией Кремля.

– Мы смотрим на шаги Гитлера и нацистской Германии. Мы видим оккупацию Австрии и проведение референдума уже на оккупированной территории. Та же история в Крыму, — отмечает глава института национальной памяти Антон Дробович.

Стиль войны и отношение к человеческой жизни у нацистов и россиян идентичны. По словам историка Кирилла Галушки, и Гитлер, и Путин в свои планы ведения войны всегда закладывают террор мирного населения, чтобы задавить морально.

Даже обращения обоих диктаторов перед началом полномасштабного вторжения были похожими. Они вкладывают в войну так называемое осовобождение и призывают бойцов страны, на которую нападают, сложить оружие.

Психотерапевты четко отслеживают у диктаторов психическое расстройство личности, во время которого человек становится подозрительным, недовольным и одержимым определенной идеей, которая впоследствии становится сверхидеей.

По словам психолога Марины Диденко, и у Гитлера, и у Путина есть идея спасти определенный народ. Она называет это комплексом мессии.

Кроме того, у россиян даже есть своя свастика. Ею стала буква Z. Сначала она была только на технике агрессоров. А теперь пропаганда заставляет складывать эту букву даже тяжелобольных детей в мороз.

Американский юрист Бен Ференц, судивший нацистов, заявил, что хотел бы увидеть Путина на скамье подсудимых. Но это при условии, если тот промахнется и не покончит жизнь самоубийством в бункере, как это сделал Гитлер. Бену Ференцу – 102 года, но он уверен, что доживет до этого момента.

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