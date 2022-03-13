Літера Z як нова свастика: Путін майже повністю сплагіатив Гітлера

Новий нацистський режим Володимира Путіна продовжує набирати обертів. Історики проводять доволі чіткі аналогії між політикою Третього райху та агресією Кремля.

– Ми дивимося на кроки Гітлера і нацистської Німеччини. Ми бачимо окупацію Австрії і проведення референдуму уже в окупованій території. Та сама історія в Криму, – наголошує голова інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Стиль війни та ставлення до людського життя у нацистів та росіян ідентичні. За словами історика Кирила Галушка, і Гітлер, і Путін у свої плани ведення війни завжди закладають терор мирного населення, щоб задавити морально.

Навіть звернення обох диктаторів перед початком повномасштабного вторгнення були подібними. Вони вкладають у війну так зване звільнення та закликають бійців країни, на яку нападають, скласти зброю.

Психотерапевти чітко відслідковують у диктаторів психічний розлад особистості, під час якого людина стає підозрілою, незадоволеною та одержимою певною ідеєю, яка згодом стає зверхідеєю. За словами психологині Марини Діденко, і у Гітлера, і у Путіна є ідея врятувати певний народ. Вона називає це комплексом месії.

Окрім того, росіяни навіть мають свою свастику. Нею стала літера Z. Спочатку вона була лише на техніці агресорів. А тепер пропаганда змушує складати цю літеру навіть тяжкохворих дітей у мороз.

Американський юрист Бен Ференц, який судив нацистів висловив, що хотів би побачити Путіна на лаві підсудних. Але це за умови, якщо той схибить і не закінчить життя самогубством у бункері, як це зробив Гітлер. Бену Ференцу – 102 роки, але він впевнений, що доживе до цього моменту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.