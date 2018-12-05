Медицинская помощь и психологическая устойчивость: как действовать в критической ситуации

В Днепре обучают самообороне. По случаю Всемирной акции по гендерного насилия, днепровские активисты проводят открытые тренировки.

Схватка футбольных фанатов, драка и раненый – ​​такую ​​легенду отрабатывают на тренировках по самообороне.

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Как правильно оказывать первую медицинскую помощь и главное – спасти человека – учат всех желающих днепровские парамедики. Эффект неожиданности – главное при самообороне, говорят инструкторы. Поэтому учат не только приемам, но и готовят психологически.

Самообороне мужчин и женщин в Днепре обучают в течение нескольких месяцев. Этого времени достаточно, чтобы овладеть силовыми приемами, овладеть техникой самоконтроля и научиться быстро принимать решения в критической ситуации.

К слову, Факты ICTV рассказывали о неожиданных методах самообороны.

Опубликовано Декабрь, 05 в 17:08



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