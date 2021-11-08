Мигранты атакуют границы Польши: нелегалы бросаются ветками и камнями

Мигранты, которые через Беларусь пытаются прорваться в Польшу, ведут себя на границе все более нагло и агрессивно.

Министерство национальной обороны Польши обнародовало видео на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Każdego dnia udaremniamy setki prób nielegalnego przekroczenia granicy ????????????????. To właśnie dlatego szybkie stworzenie solidnej bariery jest tak ważne. #NaGranicy pic.twitter.com/BCUYzfgxt5 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 7, 2021

На кадрах можно заметить, как потенциальные нелегалы ​​бросаются ветками и камнями. Белорусские пограничники следят, но не вмешиваются.

Польские военные у границы с Беларусью каждый день имеют дело с подобными инцидентами – нелегалы ​​постоянно пытаются прорваться на территорию страны.

Группы мигрантов атакуют польские посты, устраивая очередные провокации. Ситуация на границе становится все более напряженной, отметил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

По данным иностранных СМИ, Беларусь способствует незаконному пересечению польской границы мигрантами в ответ на санкции запада, введенные против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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