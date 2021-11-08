Мігранти атакують кордони Польщі: нелегали кидаються гілками та камінням

Мігранти, які через Білорусь намагаються прорватися до Польщі, поводяться на кордоні щораз нахабніше та агресивніше.

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило відповідне відео на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Twitter.

Każdego dnia udaremniamy setki prób nielegalnego przekroczenia granicy ????????????????. To właśnie dlatego szybkie stworzenie solidnej bariery jest tak ważne. #NaGranicy pic.twitter.com/BCUYzfgxt5 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 7, 2021

На кадрах можна помітити, як потенційні нелегали кидаються гілками та камінням. Білоруські прикордонники стежать, але не втручаються.

Польські військові біля кордону з Білоруссю кожен день мають справу з подібними інцидентами – нелегали постійно намагаються прорватися на територію країни.

Групи мігрантів атакують польські пости, влаштовуючи чергові провокації. Ситуація на кордоні стає дедалі напруженішою, зазначив очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак.

За даними іноземних ЗМІ, Білорусь сприяє незаконному перетину польського кордону мігрантами у відповідь на санкції заходу, запроваджені проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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