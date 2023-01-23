Мобілізація в Україні: що потрібно знати про вручення повісток, відповідальність за ухилення та вороже ІПСО

В деяких містах України військові спільно з поліцією почали влаштовувати рейди по закладах.

Наприклад, жителя Черкащини Григорія запросили до військомату прямо під час святкування дня народження друга. Він не пручався і не протестував, за тиждень уже проходив медкомісію.

– Я вважаю, обов’язок кожного – відмітитися у військкоматі. Там вирішать, ви потрібні їм чи не потрібні. З’являтися у військкомат не страшно, – сказав Григорій Козуб.

Але так вважають не усі. Доходить і до лайки, і мало не до бійки. У мережі з’явилось відео, як працівники одеського Центру комплектування та соцпідтримки силою вантажать цивільного чоловіка до мікроавтобуса.

Чоловіка зупинили, щоб перевірити чи перебуває він на військовому обліку, пояснили в оперативному командуванні Південь.

Кажуть, цивільний почав принижувати працівників військкомату, за це його силоміць доправили для перевірки даних. Ухилянт – таки отримав повістку, а щодо дій військових уже проводять службову перевірку.

– Не хочу виправдовувати неправомірні дії військових, якщо вони піддаються емоціям і створюють певне напруження в суспільстві. Але закликаю всіх не піддаватися на вороже ІПСО, ми ретельно працюємо з людьми, враховуємо людський фактор, – заявила Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Фахівці просять не сіяти паніку, це не чергова хвиля мобілізації. Бо з 24 лютого, відколи діє військовий стан, вона і не припинялась. Скільки людей потрібно для захисту країни – наразі військова таємниця.

Але напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що доручив військовому командуванню України створити резерв особового складу, бо бійцям на фронті треба перепочити.

– Якщо чесно, я не зовсім детально можу говорити про те, як проходять ті чи інші кроки мобілізаційних процесів. Вони є, вони повинні бути, вони дуже потрібні. Але дійсно є дефіцит, ми ж знаємо, що люди не просто важливі, а найважливіше – це люди, – сказав Зеленський.

Військові експерти нагадують: Росія із вересня не припиняє мобілізацію, робить це приховано, аби не створювати паніки в інформаційному просторі. 300 тис. мобілізованих уже поповнили армію ворога.

– За моїми власними підрахунками, десь до 700 тис. людей вони таки можуть поставити у стрій. Московський путінський режим за своє існування буде битися на смерть і буде кидати колосальні людські масиви на перемелювання в Україні, – заявив військовий експерт Петро Черник.

Перемога на полі бою очевидно буде вирішуватись уже весною. А для цього потрібна не лише нова зброя і техніка, потрібно поповнювати резерви. Важливий і час, аби мобілізовані встигли пройти навчання і опинитись на фронті готовими до бою.

– Кількість завжди гірша за якість, тому ми маємо взяти військовослужбовців, навчити їх, і тільки тоді можемо говорити про контрнаступ. Ми розуміємо, що багато кадрових частин понесли втрати, в тій чи іншій мірі і нам потрібно поповнювати їх постійно. Всі мають брати участь, не може такого бути, що 300 тис. воюють, а а всі інші просто спостерігають, – сказав полковник СБУ Роман Костенко.

Експерти нагадують, повістки видають з метою уточнення даних про військовозобов’язаного.

Особливо гостро ця потреба виникла через те, що громадяни, змінюючи місце проживання через бойові дії, не стають на військовий облік.

– Якщо людина змінює місце проживання, вона має стати на військовий облік за новим місцем проживання. Вся ця діяльність здійснюється і органами місцевого самоврядування, і підприємствами, установами, ораганізаціями, навчальними закладами, – зауважив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Закон дозволяє вручення повісток у будь-яких громадських місця. Представники військкомату можуть працювати спільно з поліцією, останні можуть видавати повістки і самостійно.

Законними є і покарання: за ігнорування повістки – штраф від 3 до 5 тис. грн, а за ухилення від мобілізації – кримінальна відповідальність.

Втім, військовозобовязаним все ж треба пам’ятати свої права. Повістку людині повинні вручити особисто в руки.

– Кидати в пошту – це абсолютно не правильно, там відповідно має бути ваш підпис, що ви її отримали і вписані ваші дані. На повістці має бути печатка, підпис керівника відповідного Територіального центру комплектування, ваші особисті дані, які ви маєте перевірити, повістка має бути на бланку встановленого зразка, – заявив юрист.

Тим часом ті, хто боронять Україну на фронті, наголошують, мобілізації соромно уникати, коли на кону – вирішальна битва з ворогом. Тож варто не ховатися від комісарів, а готуватися захищати країну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.