На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Главный вопрос финансов – нам нужно не просто отремонтировать поврежденное, а модернизировать энергосистему так, чтобы она была неуязвима к российским ракетам и следующей зимой мы были со светом. Сейчас финансово и оборудованием нам помогают партнеры, но очевидно, что скоро для населения может возрасти и тариф на электроэнергию.

Только на восстановление тепловой генерации нужно 10 млрд грн. Энергокомпании и государство ищут кредиты и гранты. Цены на электроэнергию для населения Украина не меняла последние 5 лет, они самые низкие в Европе и не покрывают стоимость производства.

Рыночный тариф – 5-6 грн, люди платят 1,44 грн или 1,68 грн – в зависимости от потребления. Все это время разницу покрывали Энергоатом и Укргидроэнерго, частично – промышленники. Но сейчас кризис повсюду – у вышеперечисленных компаний уже 80 млрд грн убытков только потому, что они фактически компенсируют эту разницу в тарифе.

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики еще в апреле обнародовала варианты повышения: 2,40 грн и 2,80 грн за кВт/ч. В настоящее время дискутируют относительно тарифа 2,88 грн для всех категорий. Окончательного решения Кабмина пока нет.

Опираются на цифры: 80% украинцев ежемесячно потребляют до 250 кВт/ч, так что в среднем сумма в платежках за свет может вырасти на 200-300 грн. У кого небольшие доходы – получат субсидии. Сейчас льготы имеют 2,5 млн домохозяйств. Правительство сохранит их и для людей с электроотоплением.

Очевидно, заседание правительства, на котором будут пересмотрены цены на электроэнергию, состоится в конце месяца, потому что 31 мая завершается действие нынешнего льготного тарифа. Возможно, его продлят еще на месяц, как это было в марте и апреле.

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