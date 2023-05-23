На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Головне питання фінансів – нам треба не просто поремонтувати пошкоджене, а модернізувати енергосистему так, щоб вона була невразливою до російських ракет і наступної зими ми були зі світлом. Нині фінансово та обладнанням нам допомагають партнери, але очевидно, що скоро для населення може зрости і тариф на електроенергію.

Тільки на відновлення теплової генерації треба 10 млрд грн. Енергокомпанії та держава шукають кредити і гранти. Ціни на електроенергію для населення Україна не змінювала останні 5 років, вони найнижчі у Європі та не покривають вартості виробництва. Ринковий тариф – 5-6 грн, люди платять 1,44 грн або 1,68 грн – залежно від споживання.

Увесь цей час різницю покривали Енергоатом та Укргідроенерго, частково – промисловці. Але зараз криза всюди – у вищезазначених компаній вже 80 млрд грн збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі.

Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики ще у квітні оприлюднила варіанти підвищення: 2,40 грн та 2,80 грн за кВт/год. Нині дискутують щодо тарифу 2,88 грн для всіх категорій. Остаточного рішення Кабміну наразі нема.

Спираються на цифри: 80% українців щомісяця споживають до 250 кВт/год, тож у середньому сума у платіжках за світло може зрости на 200-300 грн. У кого невеликі доходи – отримають субсидії. Зараз пільги мають 2,5 млн домогосподарств. Держава збереже їх і для громадян із електроопаленням.

Очевидно, засідання уряду, на якому переглянуть ціни на електроенергію, відбудеться наприкінці місяця, бо 31 травня завершується дія нинішнього пільгового тарифу. Можливо, його подовжать ще на місяць, як це було у березні та квітні.

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