Надежда Матвеева о принятии реалий войны: Пренебрегать эмоциями не нужно

Телеведущую Надежду Матвееву миллионы украинцев знают по программе Все будет хорошо. Но 24 февраля все изменилось – с тех пор знаменитость не могла искренне озвучивать фразу, по которой ее знает вся страна.

Когда-то Надежда Матвеева рассказывала о жизни звезд и домашнем уюте, а теперь — сообщает об оккупации и атаках врага. Также информирует украинцев как уберечься от химического оружия: зарина, хлора, аммиака и фосфора. Надежде от такого контраста срывало крышу.

Затем у телеведущей появились напрасные надежды.

— Я – Надежда Матвеева. Обращаюсь к жителям России. Я призываю, прошу вас: выходите на площади ваших городов, чтобы сказать Нет войне, – обращалась телеведущая к россиянам в Instagram.

Но достучаться до жителей страны-агрессора не удалось.

— Тогда мы действительно верили в то, что русский народ – это сила, которая может что-либо изменить в своем государстве. Но впоследствии стало ясно, что нет. Что этих людей нельзя назвать народом, – рассказывает Надежда.

Принять тяжкую реальность Надежде помогла любимая писательница Люко Дашвар и ее книга Покров.

— Это субъективная история жизни на фоне головокружительных событий. Это то, что происходит с каждой украинкой и украинцем сейчас. Каждый из нас, мы можем вспомнить 2 месяца назад, имел личные планы, какие-то события собственной жизни, которые казались самыми главными. А потом мир для нас изменился одновременно с тем, как стало ясно, что война в Украине, — делится своим мнением звезда.

Книги Люко Дашвар продаются сотнями тысяч тиражей! И это в Украине, где писательским успехом считают тираж более 10 тысяч.

Это сила книг, написанных женщиной. Мы живем эмоциями – и пренебрегать этим не нужно. Теперь она снова повторяет, что все будет хорошо. И ни на миг в этом не сомневается.

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