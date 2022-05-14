Надія Матвєєва про прийняття реалій війни: Нехтувати емоціями не потрібно

Телеведучу Надію Матвєєву мільйони українців знають за програмою Все буде добре. Та 24 лютого все змінилося – з того часу знаменитість не могла щиро озвучувати фразу, за якою її знає вся країна.

Колись Надія Матвєєва розповідала про життя зірок та домашній затишок, а тепер – повідомляє про окупацію та атаки ворога. Також інформує українців – як вберегтися від хімічної зброї: зарину, хлору, аміаку та фосфору. Надії від такого контрасту зривало дах.

Потім у телеведучої з’явилися марні надії.

– Я – Надія Матвєєва. Звертаюсь до жителів Росії. Я закликаю, прошу вас: виходьте на площі ваших міст, щоб сказати Ні війні, – зверталася телеведуча до росіян в Instagram.

Та достукатися до жителів країни-агрессора не вдалося.

– Тоді ми дійсно вірили в те, що російський народ – це сила, яка може щось змінити у своїй державі. Але згодом стало зрозуміло, що – ні. Що цих людей не можна назвати народом, – розповідає Надія.

Прийняти тяжку дійсність Надії допомогла улюблена письменниця Люко Дашвар і її книжка Покров.

– Це суб’єктивна історія життя на тлі карколомних подій. Це те, що відбувається з кожною українкою та українцем зараз. Кожен з нас, ми можемо згадати 2 місяці тому, мав особисті плани, якійсь події власного життя, які здавалися найголовнішими. А потім світ для нас змінився водночас з тим, як стало ясно, що війна в Україні, – ділиться своєю думкою зірка.

Книжки Люко Дашвар продаються сотнями тисяч тиражів! І це в Україні, де письменницьким успіхом вважають тираж понад 10 тис.

Це сила книг написаних жінкою. Ми живемо емоціями – і нехтувати цим непотрібно. Тепер вона знову повторює, що все буде добре. І ні на мить у цьому не сумнівається.

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