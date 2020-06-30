Не гірше за польські заробітки. На Волині ціле село вирощує солодку полуницю

Волинське село прославилося на всю Україну своїми ягідними плантаціями, адже тут полуницю вирощують цілим селом. А це понад 300 га полів.

Хорохоринська полуниця відома на всю Україну. Це село єдине на Волині, де вирощують стільки ягід. Важко повірити, що полуничний бізнес тут починався з привезених крадькома саджанців з Польщі. Тепер плантації мають чи не всі селяни, від декількох соток до десятків гектарів.

За вирощування полуниці тут взялися років 15 тому. Адже іншої роботи в селі не було.

Тепер збирати полуницю сюди з’їжджаються люди з довколишніх сіл, сусідніх районів та навіть областей. Молодь, пенсіонери – замість закордонних заробітків гроші заробляють удома. Кажуть, тут краще, аніж у Польщі. За день можна мати до півтори тисячі гривень.

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За день тут збирають до 100 тонн полуниці. Одразу на полі пакують в спеціальні лотки та ящики.

Полуниця цього року вродила надзвичайно рясно. Через дощову погоду сезон трохи змістився, тож збиратимуть ягоди ще днів 10.

А у центрі села на полуницю чекають покупці з усієї України.

У сільраді тішаться: якби не працьовиті люди, село занепало б, адже жодних підприємств тут немає. А так, об’єднавшись у громаду три роки тому, потрохи покращують сільську інфраструктуру.

Робота тут кипить цілий рік, адже, окрім полуниці, люди ще масово вирощують пекінську капусту.

Також полуницю вирощують на Прикарпатті. Богдан Лутчин, який вирощує ягоди, запевняє, що полуницю ростить не на вагу, а на якість.

За останні роки обсяг експорту української полуниці зріс на 90%. А ще кілька років тому виробництво ягоди в Україні вважалося нерентабельним бізнесом, а вітчизняні ринки були заповнені з сусідньої Польщі та інших європейських країн. Досвід роботи українців, в основному на польських полях, дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити зростаючий попит на полуницю на внутрішньому ринку і навіть поповнити іноземний.