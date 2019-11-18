Не платить без паркомата. В Харькове протестовали против махинаций с парковками

С лозунгами не платить за парковку без специального автомата на улицы Харькова вышли местные общественные деятели. Люди уверены, что коммунальное предприятие, которое занимается парковками, скрывает доходы.

Даже по приблизительным подсчетам горожане ежегодно платят за стоянки автомобилей от 60 до 70 млн грн, но в отчетах Харьковпарксервис эти цифры в разы меньше. Все потому, что коммунальное предприятие, созданное для заработка средств для городского бюджета, создало сложную схему, которая позволяет скрывать доходы, уверены харьковские антикоррупционеры, и бессильна здесь даже полиция.

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На парковке на улице Сумской найти место для стоянки – это большая удача. За час парковщик просит 5 грн, но водители удивляются, не понимают за что.

Дорожные активисты призывают водителей не платить за парковку, потому площадки не оборудованы должным образом.

Стенда с названием ответственного предприятия и тарифов нет, также отсутствуют паркоматы. В парковщиков кассовые аппараты, но в чеке почему-то указана фамилия частного предпринимателя.

КП Харьковпарксервис власть создала еще 9 лет назад, чтобы город зарабатывали деньги. На самом деле, говорят активисты, горожане платят не в городской бюджет, а трем десяткам ФЛП, которым коммунальщики передали площадки в пользование.

В КП Харьковпарксервис говорят, что у них все законно. Но антикоррупционеры уверяют, что коммунальщикам всегда удавалось выйти сухими из воды. Проверки Антимонопольного комитета и расследования полиции закончились ничем, ни одно дело не было доведено до суда.

Напомним, в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро.

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