Не платити без паркомату. У Харкові протестували проти махінацій з парковками

Із гаслами не платити за паркування без спеціального автомату на вулиці Харкова вийшли місцеві громадські діячі. Люди впевнені, що комунальне підприємство, яке опікується парковками, приховує прибутки.

Навіть за приблизними підрахунками містяни щороку сплачують за стоянки автомобілів від 60 до 70 млн грн, та у звітах Харківпарксервіс ці цифри в рази менші. Все тому, що комунальне підприємство, яке створене для заробітку коштів для міського бюджету, створило складну схему, яка дозволяє приховувати прибутки, впевнені харківські антикорупціонери, і безсила тут навіть поліція.

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На паркувальному майданчику на вулиці Сумській знайти місце для стоянки – це велика удача. За годину паркувальник просить 5 грн, та водії дивуються, не розуміють за що.

Дорожні активісти закликають водіїв не сплачувати за парковку, бо майданчики не обладнані належним чином.

Стенду з назвою відповідального підприємства і тарифами немає, також відсутні паркомати. У паркувальників касові апарати, та в чеку чомусь вказано прізвище приватного підприємця.

КП Харківпарксервіс міська влада створила ще 9 років тому, щоб місто заробляло гроші. Насправді ж, кажуть активісти, городяни платять не в міський бюджет, а трьом десяткам ФОПів, яким комунальники передали майданчики в користування.

У КП Харківпарксервіс кажуть, що у них все законно. Та антикорупціонери запевняють, що комунальникам завжди вдавалося вийти сухими з води. Перевірки антимонопольного комітету та розслідування поліції закінчилися нічим, жодна справа не була доведена до суду.

Нагадаємо, у Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро.

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