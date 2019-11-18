Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Не платити без паркомату. У Харкові протестували проти махінацій з парковками

Із гаслами не платити за паркування без спеціального автомату на вулиці Харкова вийшли місцеві громадські діячі. Люди впевнені, що комунальне підприємство, яке опікується парковками, приховує прибутки.

Навіть за приблизними підрахунками містяни щороку сплачують за стоянки автомобілів від 60 до 70 млн грн, та у звітах Харківпарксервіс ці цифри в рази менші. Все тому, що комунальне підприємство, яке створене для заробітку коштів для міського бюджету, створило складну схему, яка дозволяє приховувати прибутки, впевнені харківські антикорупціонери, і безсила тут навіть поліція.

Дивіться: “Я там не стояв і авто не моє” не пройде: як штрафують водіїв у Луцьку

На паркувальному майданчику на вулиці Сумській знайти місце для стоянки – це велика удача. За годину паркувальник просить 5 грн, та водії дивуються, не розуміють за що.

Дорожні активісти закликають водіїв не сплачувати за парковку, бо майданчики не обладнані належним чином.

Стенду з назвою відповідального підприємства і тарифами немає, також відсутні паркомати. У паркувальників касові апарати, та в чеку чомусь вказано прізвище приватного підприємця.

КП Харківпарксервіс міська влада створила ще 9 років тому, щоб місто заробляло гроші. Насправді ж, кажуть активісти, городяни платять не в міський бюджет, а трьом десяткам ФОПів, яким комунальники передали майданчики в користування.

У КП Харківпарксервіс кажуть, що у них все законно. Та антикорупціонери запевняють, що комунальникам завжди вдавалося вийти сухими з води. Перевірки антимонопольного комітету та розслідування поліції закінчилися нічим, жодна справа не була доведена до суду.

Нагадаємо, у Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі
У Празі 200 тис. протестувальників вимагають відставки прем’єра
Під Офісом президента активісти вимагають знайти винних у розстрілі Небесної сотні
У Харкові повідомили про мінування 54 об’єктів
У Харкові чоловік перерізав собі горло та вистрибнув з 8 поверху
У Харкові парубок зґвалтував 77-річну пенсіонерку
Трактори під Радою: аграрії мітингують проти законопроекту №2178-10
У Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка