Не многие готовы признать: Андрей Любка о влиянии литературы на войну в Украине

Украинский писатель-романист, поэт, переводчик и эссеист Андрей Любка рассказал о влиянии литературы на войну в Украине.

В Берлине прошла Подиумная дискуссия в рамках Украинского дня. Андрей говорит, обсуждали — можно ли сейчас говорить про культуру, литературу и уместно ли в наше тяжелое время написание книг.

— Эта дискуссия шла довольно напряженно, поскольку у нас всех разные мысли по этому поводу… Мне лично кажется, что в Германии говорить о литературе, культуре, поддержке украинского можно, но им не так приятно слышать сложные слова и то, что нам необходима военная поддержка… Не многие готовы признать то, что нам в первую очередь нужна армейская поддержка и оружие для того, чтобы не просто защищаться, но и наступать, — отметил Любка.

Говорит, дискуссировали с немецкой публикой и рассказывали им свои мысли. Стоит отметить, что украинские книги закупили для библиотек Берлина, чтобы беженцы из Украины, находящиеся в Германии, могли получить их.

Также отмечает, Германия — одна из стран, которая давно переводила украинских авторов на свой язык.

— Германия хорошо подготовлена для понимания украинской культуры. У нас есть переводчики, издательства, которые давно работают с авторами из Украины, и профессоры, которые адекватно интерпретируют украинскую культуру, — рассказал Любка.

Более того, Андрей сказал, основная цель его приезда в Берлин — купить авто для украинских воинов, а именно джип, за рулем которого вернется в Украину.

— Последние месяцы я занимаюсь сбором денег, покупкой и передачей для фронта внедорожников… Я полностью переключился на эту работу, и более двух месяцев занимаюсь только этим. Сейчас литературную ипостась сейчас использую для объединения людей, — подчеркнул Любка.

Фото: Андрей Любка

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