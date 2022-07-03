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Не всі готові визнати: Андрій Любка про вплив літератури на війну в Україні

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Український письменник-романіст, поет, перекладач та есеїст Андрій Любка розповів про вплив літератури на війну в Україні.

У Берліні пройшла Подіумна дискусія у рамках Українського дня. Андрій каже, обговорювали – чи можна зараз говорити про культуру, літературу та чи доречно у наш тяжкий час написання книг.

– Ця дискусія йшла доволі напружено, оскільки в нас усіх різні думки з цього приводу… Мені особисто здається, що в Німеччині говорити про літературу, культуру, підтримку українського можна, але їм не так приємно чути складні слова і те, що нам потрібна військова підтримка… Не багато хто готовий визнати те, що нам насамперед потрібна армійська підтримка та зброя для того, щоб не просто захищатися, а й наступати, – зазначив Любка.

Каже, обговорювали з німецькою публікою та розповідали їм свої думки. Варто зазначити, що українські книги закупили для бібліотек Берліна, щоб біженці з України, які перебувають у Німеччині, могли їх отримати.

Також зазначає, Німеччина – одна з країн, яка давно перекладала українських авторів своєю мовою.

– Німеччина добре підготовлена ​​для розуміння української культури. У нас є перекладачі, видавництва, які давно працюють із авторами з України, та професори, які адекватно інтерпретують українську культуру, – розповів Любка.

Ба більше, Андрій сказав, що основна мета його приїзду до Берліна – купити авто для українських воїнів, а саме джип, за кермом якого повернеться в Україну.

– Останні місяці я займаюся збиранням грошей, закупівлею та передачею для фронту позашляховиків… Я повністю переключився на цю роботу, і більше двох місяців займаюся лише цим. Зараз літературну іпостась зараз використовую для об’єднання людей, – наголосив Любка.

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Фото: Андрій Любка

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