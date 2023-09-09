Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать

С 1 октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Их временно упразднили после начала великой войны. Проверять и штрафовать не будут только на территориях, где ведутся активные боевые действия. В настоящее время налоговики проводят информационные кампании, предупреждают бизнес об изменениях, чтобы в октябре не застать его врасплох.

Они протестовали более двух лет. И даже брали штурмом Верховную Раду. Так предприниматели требовали не вводить кассовые аппараты. Но это ничего не дало. Поэтому с 1 января 2022 года почти всех ФЛП обязывают установить так называемый РРО – регистратор расчетных операций. В народе – кассовый аппарат.

В небольшом магазине, где торгуют женской одеждой, кассовый аппарат установили еще в январе прошлого года, как того требовал закон. Но не классический, а программный. Программный регистратор разработала налоговая. Найти его легко – на сайте ГНС.

Установить можно на смартфон, ноутбук или планшет и зарегистрировать тоже дистанционно – в кабинете налогоплательщика. А главное – это совсем бесплатно. За полтора года работы с регистратором во время блекаута в магазине женской одежды проблема была только раз – когда исчез и свет, и мобильная связь.

– Человек пришел, оплатил товар, говорит: все-все, мне чек не надо, и побежал. А у нас нет средств, они вернулись человеку, он вышел с товаром и деньгами. Тогда все ПриватБанк заблокировал, деньги нам вернул, – вспоминает времена блекаута. В остальном работа с регистратором не сложная.

– Очень легко, все как в телефоне. У тебя есть список товара и название, указываешь цену товара, и все – он связывается с налоговой и выдает фискальный чек, – рассказывает мужчина.

Информация о транзакции мгновенно попадает в налоговую. Покупатель тоже может проверить, отсканировав QR-код на чеке. Для государства это гарантия, что предприниматель не работает в тени, а платит налоги честно. Для покупателя – что он сможет вернуть некачественный товар.

— Чтобы продукция и услуги были качественными и чтобы отстаивать свои гражданские права, нужен кассовый чек — доказательство того, что именно эта продукция у этого продавца была приобретена, — говорит заместитель начальника Главного управления ГНС в Киеве Инна Якушко.

Но до сих пор кассовые аппараты имеют далеко не все. В столице их зарегистрировали около трети ФЛП. Не торопились, потому что после начала войны отменили штрафы за отсутствие РРО.

Но с 1 октября их возвращают. Налоговики в Киеве уже месяц ходят по торговым центрам и рынкам, чтобы проинформировать об этом бизнес.

На вопрос выдаются, ли чеки работник, одного из магазинов говорит, что пока нет, потому что еще не установили РРО, но магазин на пути к этому. Пока штрафных санкций еще нет, поэтому до октября еще немного времени для установления.

С 1 октября за кофе может прийти тайный покупатель из налоговой. За отсутствие фискального чека придется заплатить штраф. Размер, правда, снизили для тех предпринимателей, которые не торгуют рискованными товарами, например ювелиркой, техникой и лекарственными средствами.

— Штраф — 25% от суммы, если нарушение совершено впервые, 50% — если нарушение совершено повторно, — отмечает начальник управления фактических проверок Главного управления ГНС в Киеве Александр Двирко.

Не выдавать фискальные чеки могут только те, кто работает без наемных работников и имеет за год оборот меньше миллиона гривен. Также без кассовых аппаратов могут работать предприниматели в селе, кроме продающих сигареты и алкоголь.

– Не удовлетворены необходимостью установления РРО те налогоплательщики, которые большинство времени находились в тени, не декларировали свои доходы. Для каждого предпринимателя, добродетельно декларировавшего свои доходы перед налоговой, нет никаких угроз, — заверяет начальник управления фактических проверок Главного управления ГНС в Киеве Александр Двирко.

Не будут штрафовать и предпринимателей, которые работают в районах активных боев.

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