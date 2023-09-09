Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Їх тимчасово скасували після початку великої війни. Перевіряти і штрафувати не будуть хіба що на територіях, де ведуться активні бойові дії. Нині податківці проводять інформаційні кампанії, попереджають бізнес про зміни, аби у жовтні не застати їх зненацька.

Вони протестували понад два роки. І навіть брали штурмом Верховну Раду. Так підприємці вимагали не запроваджувати касові апарати. Та це нічого не дало. Тож з 1 січня 2022 року майже всіх ФОП зобов’язали встановити так званий РРО – реєстратор розрахункових операцій. В народі – касовий апарат.

У невеличкому магазині, де торгують жіночим одягом, касовий апарат встановили ще торік у січні, як того вимагав закон. Але не класичний, а програмний.

Програмний реєстратор розробила податкова. Знайти його легко – на сайті ДПС. Встановити можна на смартфон, ноутбук чи планшет і зареєструвати теж дистанційно – у кабінеті платника податків. А головне – це зовсім безкоштовно.

За півтора року роботи з реєстратором під час блекауту у магазині жіночого одягу проблему мали лише раз – коли зникло і світло, і мобільний зв’язок.

– Людина прийшла, оплатила товар, каже: все-все, мені чек не треба, і побігла собі. А в нас немає зв’язку з податковою, і кошти повернені людині, вона вийшла з товаром і грошима. Тоді все ПриватБанк заблокував, гроші нам повернув, – згадує часи блекауту працівник магазину одягу Олександр.

У решті робота з реєстратором не складна.

– Дуже легко, все як в телефоні. У тебе є список товару та назва, вказуєш ціну товару, і все – він зв’язується з податковою і видає фіскальний чек, – розповідає чоловік.

Інформація про транзакцію миттєво потрапляє в податкову. Покупець теж може перевірити, відсканувавши QR-код на чеку. Для держави це гарантія, що підприємець не працює в тіні, а сплачує податки чесно, для покупця – що він зможе повернути неякісний товар.

– Щоб продукція та послуги були якісні і щоб відстоювати свої громадянські права, потрібен касовий чек – доказ того, що саме ця продукція у цього продавця була придбана, – каже заступниця начальника Головного управління ДПС у м. Києві Інна Якушко.

Та досі касові апарати мають далеко не всі. У столиці їх зареєструвала десь третина ФОПів. Не квапилися, бо після початку великої війни скасували штрафи за відсутність РРО. Та з 1 жовтня їх повертають. Податківці у Києві уже місяць ходять торговельними центрами та ринками, аби поінформувати про це бізнес.

На запитання, чи всім видаються чеки, працівник одного з магазинів каже, що поки ні, бо ще не встановили РРО, але магазин на шляху до цього. Поки штрафних санкцій ще немає, тож до жовтня ще є трохи часу для встановлення.

З 1 жовтня за кавою може прийти таємний покупець із податкової. За відсутність фіскального чека доведеться сплатити штраф. Розмір, щоправда, знизили для тих підприємців, які не торгують ризикованими товарами, наприклад, ювеліркою, технікою та лікарськими засобами.

– Штраф – 25% від суми, якщо порушення вчинене вперше, 50% – якщо порушення вчинене повторно, – зазначає начальник управління фактичних перевірок Головного управління ДПС у Києві Олександр Двірко.

Не видавати фіскальні чеки можуть лише ті, хто працює без найманих працівників та за рік має обіг менше мільйона гривень. Також без касових апаратів можуть працювати підприємці в селі, окрім тих, хто продає цигарки та алкоголь.

– Не задоволені необхідністю встановлення РРО ті платники податків, які переважну більшість часу були в тіні, не декларували свої доходи. Для кожного підприємця, який доброчесно декларував свої доходи перед податковою, нема ніяких загроз, – запевняє начальник управління фактичних перевірок Головного управління ДПС у Києві Олександр Двірко.

Не штрафуватимуть і тих підприємців, які працюють в районах активних боїв.

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