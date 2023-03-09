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Уничтожают вражескую технику и оккупантов: подразделение аэроразведки показало своих железных птиц

Андрей Почтев

Нынешняя война – это, прежде всего, война технологий. Ударные или разведывательные беспилотники способствуют тщательному очищению нашей земли от оккупантов и берегут жизнь украинских бойцов.

На Запорожском направлении активно привлекается подразделение аэроразведки, оснащенное современными образцами коптеров – от рабочих лошадок Мавиков до искусственных дорогих Матрисов.

Шанс и Птица – воздушные глаза артиллерии и пехоты. У них есть собственный композитивный сподвижник с четырехметровым размахом крыльев — Довбуша. Запускать украинского Довбуша можно с крыши автомобиля.

– Сейчас у нас все держится на дронах. Когда мы были в 14-м году на фронте, у нас не было дронов, мы ориентировались на звук, на вспышки, – добавляет аэроразведчик на псевдо Каста.

Ветеран АТО и комвзвода Дмитрий во время начала этого масштабного нашествия наводил украинскую арту, колошматившую колонны россиян под Изюмом. Вояк уверен, что нынешняя война – война технологий.

— Как только противник начинает вести огонь, бойцы выходят за радийками, говорят – по нам стреляют, и это уже наша задача определить – откуда по ним стреляют. Следует переходить на дроны и не рисковать человеческой жизнью, повсюду, где это можно сделать, — рассказывает Дмитрий, командир взвода.

Ветеран АТО на псевдо ДиВиДи работает с дронами с 19-го. Уверяет, что за это время не потерял ни одной “птички”.

Продолжительность жизни коптера на фронте, говорят ребята, примерно месяц. Часто их сбивают с автоматов.

“Птичками” подразделение обеспечено благодаря проекту Армия дронов. Но уместна, говорят и помощь волонтеров

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