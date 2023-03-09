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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Нищать ворожу техніку та окупантів: підрозділ аеророзвідки показав своїх залізних пташок

Андрій Почтєв

Нинішня війна – це передусім війна технологій. Ударні чи розвідувальні безпілотники сприяють ретельному очищенню нашої землі від окупантів і бережуть життя українських бійців.

На Запорізькому напрямку активно залучається підрозділ аеророзвідки, оснащений сучасними зразками коптерів – від робочих конячок Мавіків до штучних дорогих Матрісів.

Шанс і Птах – повітряні очі артилерії та піхоти. Вони мають власного композитивного сподвижника із чотириметровим розмахом крил – Довбуша. Запускати українського Довбуша можна з даху автівки.

– Зараз у нас все тримається на дронах. Коли ми були в 14-му році на фронті, у нас не було дронів, ми орієнтувалися на звук, на спалахи, – додає аеророзвідкник на псевдо Каста.

Ветеран АТО та комвзводу Дмитро під час початку цієї масштабної навали наводив українську арту, що колошматила колони росіян під Ізюмом. Вояк певен, що нинішня війна – війна технологій.

 – Як тільки супротивник починає вести вогонь, бійці виходять по радійки, кажуть – по нам стріляють, і це вже наша задача визначити – звідки по них стріляють. Варто переходити на дрони і не ризикувати людським життям, всюди, де це можна зробити, – розповідає Дмитро, командир взводу.

Ветеран АТО на псевдо ДіВіДі працює з дронами від 19-го. Запевняє, що за цей час не втратив жодної “пташки”.

Тривалість життя коптера на фронті, кажуть хлопці, приблизно місяць. Часто їх збивають з автоматів.

“Пташками” підрозділ забезпечений завдяки проєкту Армія дронів. Та доречна, кажуть і допомога волонтерів

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