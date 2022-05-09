Парад победы Украины в Москве: почему Путин опозорился 9 мая

Так называемый парад победы, как и предполагалось, в этом году в России не имел такого размаха, как в предыдущие годы. Это и не удивительно. Ведь так называемая российская элита, а это десантники, пилоты и танкисты, удобряют земли Киевщины и Черниговщины. А вражеские вертолеты, БТР и танки гниют где-нибудь в Гостомеле или под Харьковом.

Ведь как еще можно объяснить сокращение парадной техники на треть? В 2021 году по Красной площади в Москве прошла 191 механизированная единица, а сегодня оболваненный народ недосчитался порядка 60 единиц.

Мало того, сейчас все, что не восхваляет современную армию и российскую власть – уголовная статья! И с каждым днем запретов становится все больше. Людям уже запрещают даже называть вещи своими именами.

Вот как, например, озвучили новость о столкновении двух вертолетов, в результате которого один разбился. Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом. То есть не столкновение, а сближение, и видимо, не падение – а отрицательный рост. Уже даже существует целый словарь российского новояза.

Сегодняшняя Россия даже символам нацизма и тоталитаризма поклоняется в едином угаре. Ну, и куда же без гвардейской ленты всех размеров во всех видимых и невидимых местах. Сначала это был праздник ветеранов, а теперь — праздник сумасшедших. Почему сумасшедших? Потому что безумие на улицах, связанное не с праздником, а с состоянием безумных людей.

Верхом цинизма подобного сумасшествия является так называемое: Можем повторить. За 20 лет праздник со слезами на глазах превратился в “Можем повторить “. Вместо поминания дедов россияне начали гордиться распиаренной силой своего оружия.

Кремль целенаправленно пичкал мнимым величием свое население. Круглосуточно пропагандисты рассказывали о супероружии, кольце врагов и великой победе.

И вся эта геббельсовщина привела к тому, что они таки повторили. Они сделали то, что когда-то сделал Гитлер – развязали кровавую войну. Только если следствием действий фюрера стал кабальный для немцев Версальский договор, то для современного нациста нападением на суверенную страну послужила большая вавка в голове. Президент РФ Владимир Путин сделал это, потому что так захотелось! А россияне ему за это громко поаплодировали.

Вот только недоделанным победителям невдомек, что такое война, кто что может повторить и чем все это закончится. Война – это не романтика и песни под гитару. Война — это смерть, калеки и сироты. Война – это разруха, голод и насилие.

— К нам ворвался солдат. Мы с мужем были дома. Под дулом автомата он увел меня в другой дом и пригрозил, что застрелит, если я не разденусь. Потом начал насиловать. В спальне жуткие следы насилия. На зеркале помадой написано: неизвестная женщина похоронена за домом в углу, — рассказала одна из пострадавших.

А еще они могут повторить голод украинского народа. Миллионы погибших украинцев в трех Голодоморах только для того, чтобы Кремль наполнил казну золотом. Десятки лет прошло, а методы все те же. Например, в 2022 году “освобождают” украинский народ от зерна в Мелитополе. Страна, обладающая колоссальными ресурсами, живет в помойной яме.

Путин за 22 года диктатуры создал две вещи: мощнейшие коррупцию и пропаганду. И если первая стабильно увеличивала разрыв между бедными и богатыми, то вторая отправляла россиян на смерть. Пропаганда превратила население в теленаркоманов.

Конечно, прежде всего 9 мая — это день памяти тех людей, которые не дожили до этого светлого дня, но благодаря им мы живем нормальной полноценной жизнью. В головах россиян очень плотно должно засесть Никогда больше и навсегда исчезнуть “Можем повторить”. А начать наркотическую реабилитацию они могут уже сейчас.

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