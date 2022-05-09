Парад перемоги України у Москві: чому Путін зганьбився 9 травня

Так званий парад перемоги, як і передбачалося, цьогоріч в Росії не мав такого розмаху, як у попередні роки. Це й не дивно. Адже так звана російська еліта, а це десантники, пілоти та танкісти, удобрюють землі Київщини та Чернігівщини. А ворожі вертольоти, БТР та танки гниють десь у Гостомелі чи під Харковом.

Адже як ще можна пояснити скорочення парадної техніки на третину? У 2021 році Червоною площею в Москві пройшла 191 механізована одиниця, а сьогодні обдурений народ недорахував близько 60 одиниць.

Мало того, зараз усе, що не вихваляє сучасну армію та російську владу – це кримінальна стаття! І з кожним днем ​​заборон стає дедалі більше. Людям забороняють навіть називати речі своїми іменами.

Ось як, наприклад, озвучили новину про зіткнення двох гелікоптерів, внаслідок якого один розбився. Жорстку посадку гелікоптера під Саратовом пояснили зближенням з іншим вертольотом. Тобто не зіткнення, а зближення, і, мабуть, не падіння – а негативне зростання. Вже існує цілий словник російського новоязу.

Сьогоднішня Росія навіть символам нацизму та тоталітаризму поклоняється в єдиному чаді. Ну, і куди ж без гвардійської стрічки всіх розмірів у всіх видимих ​​та невидимих ​​місцях. Спочатку це було свято ветеранів, а тепер – свято божевільних. Чому божевільних? Тому що шаленство на вулицях, пов’язане не зі святом, а зі станом божевільних людей.

Верхом цинізму подібного божевілля є так зване: Можемо повторити. За 20 років свято зі сльозами на очах перетворилося на “Можемо повторити”. Замість згадки дідів росіяни почали пишатися розпіареною силою своєї зброї.

Кремль цілеспрямовано хрумтів уявною величчю перед своїм населенням. Цілодобово пропагандисти розповідали про суперзброю, кільце ворогів та велику перемогу.

І вся ця геббельсівщина призвела до того, що вони таки повторили. Вони зробили те, що колись зробив Гітлер – розв’язали криваву війну. Тільки якщо наслідком дій фюрера став кабальний для німців Версальський договір, то для сучасного нациста нападом на суверенну країну стала велика вавка у голові. Президент РФ Володимир Путін зробив це, бо так закортіло! А росіяни йому за це голосно поаплодували.

Ось тільки недоробленим переможцям невтямки, що таке війна, хто що може повторити та чим усе це закінчиться. Війна – це не романтика і пісні під гітару. Війна – це смерть, каліки та сироти. Війна – це розруха, голод та насильство.

– До нас увірвався солдат. Ми з чоловіком були вдома. Під дулом автомата він повів мене в інший будинок і пригрозив, що застрелить, якщо я не роздягнуся. Потім почав ґвалтувати. У спальні страшні сліди насильства. На дзеркалі помадою написано: невідому жінку поховано за будинком у кутку, – розповіла одна з постраждалих.

А ще вони можуть повторити голод українського народу. Мільйони загиблих українців у трьох Голодоморах лише для того, щоб Кремль наповнив скарбницю золотом. Десятки років минуло, а методи ті самі. Наприклад, у 2022 році “звільняють” український народ від зерна у Мелітополі. Країна, що має колосальні ресурси, живе у помийній ямі.

Путін за 22 роки диктатури створив дві речі: найпотужніші корупцію та пропаганду. І якщо перша стабільно збільшувала розрив між бідними та багатими, то друга відправляла росіян на смерть. Пропаганда перетворила населення на теленаркоманів.

Звичайно, насамперед 9 травня – це день пам’яті тих людей, які не дожили до цього світлого дня, але завдяки їм ми живемо нормальним повноцінним життям. У головах росіян дуже щільно має засісти Ніколи більше і назавжди зникнути “Можемо повторити”. А розпочати наркотичну реабілітацію вони можуть уже зараз.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.