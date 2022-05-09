Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Відео / Світ / Росія

Парад перемоги України у Москві: чому Путін зганьбився 9 травня

Юля Захарченко редакторка стрічки

Так званий парад перемоги, як і передбачалося, цьогоріч в Росії не мав такого розмаху, як у попередні роки. Це й не дивно. Адже так звана російська еліта, а це десантники, пілоти та танкісти, удобрюють землі Київщини та Чернігівщини. А ворожі вертольоти, БТР та танки гниють десь у Гостомелі чи під Харковом.

Адже як ще можна пояснити скорочення парадної техніки на третину? У 2021 році Червоною площею в Москві пройшла 191 механізована одиниця, а сьогодні обдурений народ недорахував близько 60 одиниць.

Мало того, зараз усе, що не вихваляє сучасну армію та російську владу – це кримінальна стаття! І з кожним днем ​​заборон стає дедалі більше. Людям забороняють навіть називати речі своїми іменами.

Ось як, наприклад, озвучили новину про зіткнення двох гелікоптерів, внаслідок якого один розбився. Жорстку посадку гелікоптера під Саратовом пояснили зближенням з іншим вертольотом. Тобто не зіткнення, а зближення, і, мабуть, не падіння – а негативне зростання. Вже існує цілий словник російського новоязу.

Сьогоднішня Росія навіть символам нацизму та тоталітаризму поклоняється в єдиному чаді. Ну, і куди ж без гвардійської стрічки всіх розмірів у всіх видимих ​​та невидимих ​​місцях. Спочатку це було свято ветеранів, а тепер – свято божевільних. Чому божевільних? Тому що шаленство на вулицях, пов’язане не зі святом, а зі станом божевільних людей.

Читайте
Ваші дії ганьблять усіх солдатів Другої світової: глава Міноборони Британії про парад Путіна

Верхом цинізму подібного божевілля є так зване: Можемо повторити. За 20 років свято зі сльозами на очах перетворилося на “Можемо повторити”. Замість згадки дідів росіяни почали пишатися розпіареною силою своєї зброї.

Кремль цілеспрямовано хрумтів уявною величчю перед своїм населенням. Цілодобово пропагандисти розповідали про суперзброю, кільце ворогів та велику перемогу.

І вся ця геббельсівщина призвела до того, що вони таки повторили. Вони зробили те, що колись зробив Гітлер – розв’язали криваву війну. Тільки якщо наслідком дій фюрера став кабальний для німців Версальський договір, то для сучасного нациста нападом на суверенну країну стала велика вавка у голові. Президент РФ Володимир Путін зробив це, бо так закортіло! А росіяни йому за це голосно поаплодували.

Ось тільки недоробленим переможцям невтямки, що таке війна, хто що може повторити та чим усе це закінчиться. Війна – це не романтика і пісні під гітару. Війна – це смерть, каліки та сироти. Війна – це розруха, голод та насильство.

– До нас увірвався солдат. Ми з чоловіком були вдома. Під дулом автомата він повів мене в інший будинок і пригрозив, що застрелить, якщо я не роздягнуся. Потім почав ґвалтувати. У спальні страшні сліди насильства. На дзеркалі помадою написано: невідому жінку поховано за будинком у кутку, – розповіла одна з постраждалих.

А ще вони можуть повторити голод українського народу. Мільйони загиблих українців у трьох Голодоморах лише для того, щоб Кремль наповнив скарбницю золотом. Десятки років минуло, а методи ті самі. Наприклад, у 2022 році “звільняють” український народ від зерна у Мелітополі. Країна, що має колосальні ресурси, живе у помийній ямі.

Фото: Depositphotos

Путін за 22 роки диктатури створив дві речі: найпотужніші корупцію та пропаганду. І якщо перша стабільно збільшувала розрив між бідними та багатими, то друга відправляла росіян на смерть. Пропаганда перетворила населення на теленаркоманів.

Звичайно, насамперед 9 травня – це день пам’яті тих людей, які не дожили до цього світлого дня, але завдяки їм ми живемо нормальним повноцінним життям. У головах росіян дуже щільно має засісти Ніколи більше і назавжди зникнути “Можемо повторити”. А розпочати наркотичну реабілітацію вони можуть уже зараз.

Читайте
Після повідомлень про поранення: Герасимова не помітили на параді в Москві

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пересвідчилися у злочинах РФ: Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи
Пересвідчилися у злочинах РФ: Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи
США припиняють дію 232 мит на сталь з України на рік
США припиняють дію 232 мит на сталь з України на рік
Одеса під ворожими обстрілами: відомо щонайменше про один вибух
Одеса під ворожими обстрілами: відомо щонайменше про один вибух
У Берліні невідомі напали на журналістів 1+1 під час знімання сюжету
У Берліні невідомі напали на журналістів 1+1 під час знімання сюжету
ЄС може запровадити нафтове ембарго щодо РФ протягом доби – Стефанішина
ЄС може запровадити нафтове ембарго щодо РФ протягом доби – Стефанішина
Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні – CNN
Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні – CNN
Окупанти поновили обстріли Азовсталі, йдуть бої за Рубіжне – Генштаб
Окупанти поновили обстріли Азовсталі, йдуть бої за Рубіжне – Генштаб
Україна щодня втрачає $170 млн через заблоковані у портах судна з агропродукцією
Україна щодня втрачає $170 млн через заблоковані у портах судна з агропродукцією
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка