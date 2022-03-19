Повышенный спрос или спекуляция? Цены на жилье в западных областях Украины

Люди, бегущие от бомбежек в более безопасные города, готовы отдать все за крышу над головой и некоторые арендодатели цинично устанавливают заоблачные цены, чтобы заработать на этом.

В Хмельницком, например, аренда однокомнатных квартир, до войны стоила 4 тыс. в месяц — взлетела до 20 тыс. Мэры городов уже придумали, как помешать спекулянтам наживаться на беде.

Городской совет Львова собирает жалобы на нерыночные цены на аренду. Сейчас их около сотни. Обещают провести расследование и передать результаты военно-гражданской администрации, чтобы проучить спекулянтов по законам военного времени.

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