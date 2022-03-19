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Підвищений попит чи спекуляція? Ціни на житло у західних областях України

Емма Антонюк Журналістка Вікна. Новини

Люди, які тікають від бомбувань у безпечніші міста, готові віддати все за дах над головою і деякі орендодавці цинічно встановлюють захмарні ціни, щоб заробити на цьому.

У Хмельницькому, наприклад, оренда однокімнатних квартир, які до війни коштували 4 тис. на місяць – злетіла до 20 тис. Мери міст уже придумали, як завадити спекулянтам наживатися на біді.

Міська рада Львова збирає скарги на неринкові ціни за оренду. Зараз їх близько сотні. Обіцяють провести розслідування і передати результати до військово-цивільної адміністрації, щоб провчити спекулянтів за законами воєнного часу.

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