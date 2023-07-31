Плутанина триває: у Києві скандал навколо укриттів, які є начебто підвалами

Із понад 4 тис. столичних укриттів стан тисячі визнали незадовільним і замість них київська міська військова адміністрація шукає інші приміщення. Водночас є чимало сховищ, які за півтора року так і не відремонтували, або взагалі не визнають за укриття. Саме така ситуація склалась у Солом’янському районі столиці.

Будинок за адресою Роздільна, 5 у Києві. Укриття чималою площею разом із будинком звели ще в часи холодної війни. Але через 70 років воно знадобилося знову. Там ховалися від початку повномасштабного вторгнення до сотні мешканців будинку і кількох сусідніх. До того, звісно, ніхто тут лад не наводив, люди організувалися самі після 24 лютого: принесли утеплювач, нанесли води, напоготові лопати на випадок завалу.

Таке ж укриття є в сусідньому будинку за адресою Людмили Проценко, 8. Люди теж тут навели лад як могли – ремонт ані керуюча компанія, ані Солом’янська адміністрація тут робити не поспішали. Мешканці стривожилися, бо помітили що одного дня керуюча компанія навіть написи Укриття зафарбувала. Це взагалі обурило людей.

Коли мешканці кинулися обривати телефони міської служби, то їм відповіли, що укриття у них немає, це мовляв, просто підвальне приміщення, яке не є укриттям. І оголосили – для них найближче укриття за 600 метрів вгору, або 100 метрів донизу, через дорогу. І це через півтора роки повномасштабного вторгнення. В будинку багато пенсіонерів і людей з інвалідністю, які так далеко точно не підуть.

Фактам керуюча компанія підтвердила, що укриття тут ніколи не було. Ми звернулися до Київської військової адміністрації із закликом розібратися в ситуації, адже з одного боку по місту шукають нові приміщення, щоб розширити фонд захисних споруд, а з іншого – вже готові укриття ніхто не ремонтує. Нам відповіли, що про ці адреси знають, туди скерують комісію, яка має визнати ці приміщення укриттями або ні.

Місцеві ж дуже сподіваються, що ця проблема буде вирішена. Особливо прикро мешканцю одного з будинків Олександру Дудінову, обидва сини якого загинули в боях за Україну. Каже, що на тлі новин про барабани в укриттях та імітацію ремонтів, виникає надто багато запитань.

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