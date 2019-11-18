Польша насчитала 900 тыс. гастарбайтеров из Украины
Среди заробитчан в Польше больше всего украинцев, их почти 900 тыс. Такие данные обнародовал в интервью польским журналистам заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловський.
Он отметил, что для польской экономики это спасение. Ведь благодаря мигрантам удалось снизить дефицит на рынке труда.
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Всего в Польше более 1 млн мигрантов из разных стран. Хотя квалифицированные специалисты из Украины чаще выбирают для работы другие страны Европы.
Напомним, Польская автокефальная православная церковь заявила о непризнании Православной церкви Украины.
2019-11-18
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