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Польша насчитала 900 тыс. гастарбайтеров из Украины

Среди заробитчан в Польше больше всего украинцев, их почти 900 тыс. Такие данные обнародовал в интервью польским журналистам заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловський.

Он отметил, что для польской экономики это спасение. Ведь благодаря мигрантам удалось снизить дефицит на рынке труда.

Читайте: Экономика Польши выросла быстрее благодаря украинским заробитчанам – СМИ

Всего в Польше более 1 млн мигрантов из разных стран. Хотя квалифицированные специалисты из Украины чаще выбирают для работы другие страны Европы.

Напомним, Польская автокефальная православная церковь заявила о непризнании Православной церкви Украины.

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