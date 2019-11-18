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Польща нарахувала 900 тис. заробітчан з України

Серед заробітчан у Польщі найбільше українців, їх майже 900 тис. Такі дані оприлюднив в інтерв’ю польським журналістам заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський.

Він зазначив, що для польської економіки це порятунок. Адже завдяки мігрантам вдалося знизити дефіцит на ринку праці.

Читайте: Економіка Польщі зросла швидше завдяки українським заробітчанам – ЗМІ

Загалом у Польщі понад 1 млн мігрантів з різних країн. Хоча кваліфіковані фахівці з України частіше обирають для роботи інші країни Європи.

Нагадаємо, Польська автокефальна православна церква заявила про невизнання Православної церкви України.

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