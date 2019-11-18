Польща нарахувала 900 тис. заробітчан з України
Серед заробітчан у Польщі найбільше українців, їх майже 900 тис. Такі дані оприлюднив в інтерв’ю польським журналістам заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський.
Він зазначив, що для польської економіки це порятунок. Адже завдяки мігрантам вдалося знизити дефіцит на ринку праці.
Читайте: Економіка Польщі зросла швидше завдяки українським заробітчанам – ЗМІ
Загалом у Польщі понад 1 млн мігрантів з різних країн. Хоча кваліфіковані фахівці з України частіше обирають для роботи інші країни Європи.
Нагадаємо, Польська автокефальна православна церква заявила про невизнання Православної церкви України.
2019-11-18
Теги: Заробітчани, Польща, робота в ПольщіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.