Более 4 млн детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны

День защиты детей – особый повод, чтобы обратить дополнительное внимание на малышей, особенно нуждающихся в защите во время войны. Советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, сколько детей были вынуждены уехать за границу.

– Проблема в том, что нас интересуют не цифры, а жизнь и судьбы детей, которые скрываются этими цифрами. Более 4 млн детей, даже чуть больше, были вынуждены переместиться из своих домов во временное убежище на территории Украины или за границей. Конечно, каждый ребенок, который перемещается из своего жилья и не может ходить в свою школу, получает огромную травму, помимо физических. Они получают именно психологическую травму. Когда они вынуждены расставаться со своими родными – это очень серьезное травмирование.

Она рассказала, с какой основной проблемой сейчас сталкиваются дети. Из-за войны абсолютно все дети, являющиеся гражданами Украины, лишены всех основополагающих прав человека.

– Мы понимаем, что сейчас у нас продолжается война. Главная проблема – это война, которая длится в Украине и сейчас лишает абсолютно каждого ребенка, гражданина Украины, всех основополагающих базовых прав. Это самая главная проблема. Если говорить о системе защиты прав детей, то в Украине она достаточно несовершенна. Она требует реставрации, реанимации, а иногда и полностью реформирования именно системы защиты детской защиты. Самое главное, что есть у украинцев – это наши дети, – убеждена Герасимчук.

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