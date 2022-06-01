Понад 4 млн дітей були змушені покинути свої домівки через війну

День захисту дітей – особливий привід, щоб звернути додаткову увагу на малюків, які особливо потребують захисту під час війни. Радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, скільки дітей були змушені виїхати за кордон.

– Проблема у тому, що нас цікавлять не цифри, а життя та долі дітей, які переховуються цими цифрами. Понад 4 млн дітей, навіть трохи більше, були змушені переміститися зі своїх осель до тимчасового прихистку на території України чи за кордоном. Звичайно, кожна дитина, яка переміщається зі свого житла та не може ходити до своєї школи, отримує величезну травму, окрім фізичних. Вони отримують саме психологічну травму. Коли вони змушені розлучатися зі своїми рідними – це дуже серйозне травмування.

Вона розповіла, з якою основною проблемою зараз стикаються діти. Через війну абсолютно всі діти, які є громадянами України, позбавлені всіх основоположних прав людини.

– Ми розуміємо, що зараз у нас триває війна. Головна проблема – це війна, яка точиться в Україні та зараз позбавляє абсолютно кожну дитину, громадянина України, всіх основоположних базових прав. Це найголовніша проблема. Якщо говорити загалом про систему захисту прав дітей, то в Україні вона досить недосконала. Вона потребує реставрації, реанімації, а інколи повністю реформування саме системи захисту дитячого захисту. Найголовніше, що є в українців, – це наші діти, – переконана Герасимчук.

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