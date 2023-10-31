Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”

Вместо “мопедов” – “газонокосилки”. Россияне пугают своими новыми дронами. Недавно они запускали беспилотники неустановленного типа. Одного из них наша ПВО сбила возле Киева.

Что это был за аппарат, пока выясняют. Впрочем первые видеозаписи дают понимание, что этот дрон имеет по крайней мере одну особенность – шум его двигателя похож на звук газонокосилки.

Фото первых таких дронов появились еще в мае. Они упали в Сумской области и выглядели кустарно.

– Когда наши его посмотрели, то были очень удивлены, что оно вообще летает. Это был дрон, сделанный из прямоугольных деталей. Вырезанные из фанеры боковины фюзеляжа. За топливный бак там правила просто бутылка. Такая круглая бутылка, как развозят воду по офисам. То есть было что-то непонятное, — рассказывает авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Ученый говорит: начальная цель таких дронов — сбить с толку нашу ПВО и создать ложные цели.

Но скорость таких дронов оказалась малой. Например, если Шахеды двигаются 220 км в час, то даже более совершенная версия газонокосилок, так называемые Италмасы, которые пытается производить Россия, могут развивать скорость всего до 140 км в час. Их спокойно может догнать огневая группа на внедорожнике и сбить.

Италмассы могут нести взрывчатку. Но в разы меньше, чем иранские Шахеды.

— В последнее время взлетали два дрона со взрывчаткой. Но той взрывчатки было там 2-3 кг. Ну, например, в 155-миллиметровом снаряде, самом популярном сейчас, от 8 до 10 кг взрывчатки. То есть что они могли поразить этими дронами? Ну, какое-то одноэтажное здание. Максимум завалить крышу. Даже к людям не достало бы, – уверен участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Впрочем производство таких дронов относительно дешевое – несколько тысяч долларов максимум. Россияне могут использовать их при комбинированных атаках на энергоинфраструктуру. А это дополнительная нагрузка на мобильные огневые группы, говорят эксперты, потому что дроны все равно придется сбивать.

Поскольку эффективность новых российских дронов большой дальности сомнительна, эксперты сомневаются, что их производство в перспективе станет серийным.

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