Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”

Замість “мопедів” – “газонокосарки”. Росіяни лякають своїми новими дронами. Нещодавно вони запускали безпілотники невстановленого типу. Один з них наша ППО збила біля Києва.

Що це був за апарат — поки з’ясовують. Утім перші відеозаписи дають розуміння, що цей дрон має принаймні одну особливість – шум його двигуна схожий на звук газонокосарки.

Фото перших таких дронів з’явились ще у травні. Вони впали на Сумщині й мали кустарний вигляд.

– Коли наші його подивилися, то були дуже здивовані, що воно взагалі літає. Це був дрон, зроблений з прямокутних деталей. Вирізані з фанери боковини фюзеляжу. За паливний бак там була просто пляшка. Така кругла пляшка, як розвозять воду по офісах. Тобто геть було щось незрозуміле, – розповідає авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Науковець каже: початкова мета таких дронів – збити з пантелику нашу ППО, створити хибні цілі.

Але швидкість таких дронів виявилась малою. Наприклад, якщо Шахеди рухаються 220 км за годину, то навіть досконаліша версія “газонокосарок”, так звані Італмаси, які намагається виробляти Росія, можуть розвивати швидкість лише до 140 км на годину. Їх спокійно може наздогнати вогнева група на джипі і збити.

Італмаси можуть нести вибухівку. Але у рази менше, ніж іранські Шахеди.

– Останнім часом злітали два дрони з вибухівкою. Але тієї вибухівки було там 2-3 кг. Ну, для прикладу, у 155-міліметровому снаряді, найпопулярнішому зараз, від 8 до 10 кг вибухівки. Тобто що вони могли уразити цими дронами? Ну, якусь одноповерхову будівлю. Завалити дах в ній. Максимально. Навіть до людей вони б не дістали, – впевнений учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Утім виробництво таких дронів відносно дешеве – декілька тисяч доларів максимум. Росіяни можуть використовувати їх під час комбінованих атак на енергоінфраструктуру. А це додаткове навантаження на мобільні вогневі групи, кажуть експерти, бо дрони все одно доведеться збивати.

Оскільки ефективність нових російських дронів великої дальності сумнівна, експерти сумніваються, що їх виробництво у найближчій перспективі стане серійним.

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